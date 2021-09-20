В Кольчугине инвалид-колясочник больше 10 лет ютится в общежитии и не может выйти на улицу – в здании 1927 года постройки нет для этого условий. По данным прокуратуры, общежитие не

В Кольчугине инвалид-колясочник больше 10 лет ютится в общежитии и не может выйти на улицу – в здании 1927 года постройки нет для этого условий. По данным прокуратуры, общежитие не соответствует требованиям, которые предъявляются законом о социальной защите инвалидов. Сотрудники Кольчугинской прокуратуры выезжали по указанному адресу, провели осмотр помещения и опрос граждан. В настоящее время