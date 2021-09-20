В Коврове вынесли приговор водителю троллейбуса. Она нарушила правила дорожного движения, что повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью пассажиру. По данным Ковровского суда, еще
<a href="https://33live.ru/novosti/20-09-2021-v-kovrove-passazhir-trollejbusa-kotoryj-postradal-v-dtp-poluchit-kompensaciyu-v-350-tysyach-rublej.html" target="_blank">В Коврове пассажир троллейбуса, который пострадал в ДТП, получит компенсацию в 350 тысяч рублей</a> - В Коврове вынесли приговор водителю троллейбуса. Она нарушила правила дорожного движения, что повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью пассажиру. По данным Ковровского суда, еще
[url=https://33live.ru/novosti/20-09-2021-v-kovrove-passazhir-trollejbusa-kotoryj-postradal-v-dtp-poluchit-kompensaciyu-v-350-tysyach-rublej.html]В Коврове пассажир троллейбуса, который пострадал в ДТП, получит компенсацию в 350 тысяч рублей[/url] - В Коврове вынесли приговор водителю троллейбуса. Она нарушила правила дорожного движения, что повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью пассажиру. По данным Ковровского суда, еще