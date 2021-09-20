В Коврове вынесли приговор водителю троллейбуса. Она нарушила правила дорожного движения, что повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью пассажиру. По данным Ковровского суда, еще

В Коврове вынесли приговор водителю троллейбуса. Она нарушила правила дорожного движения, что повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью пассажиру. По данным Ковровского суда, еще в октябре прошлого года водитель троллейбуса не справилась с управлением и выехала с дороги на газон. Потом женщина врезалась в столб. Пострадали 13 человек. Один пассажир подал иск в суд,