В регионе стартовала Неделя безопасности дорожного движения.

В рамках стартовавшей Недели безопасности дорожного движения сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» совместно со старшеклассниками местной школы провели для ребят из младших классов мастер-класс по изготовлению брелоков из световозвращающих материалов. Мероприятие началось с профилактической беседы по правилам безопасного перехода проезжей части и важности применения световозвращающих элементов в темное время. Далее ребята приступили к созданию брелоков.С помощью трафаретов мальчишки и девчонки вырезали из световозвращающей пленки яркие наклейки в виде фигурок животных, прокололи дыроколом отверстия и вставили в них железные колечки.Дорожные полицейские объяснили, где можно разместить брелоки на одежде и рюкзаках, а ребята пообещали носить световозвращайки и соблюдать ПДД.