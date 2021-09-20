Водителю троллейбуса назначили год ограничения свободы.

В Коврове пассажиру троллейбуйса компенсируют 380 тысяч рублей после аварии. Средства взыщут с водителя, врезавшегося в столб, и с ООО «Управление троллейбусного транспорта».Напомним, что в результате ДТП, случившегося 20 октября прошлого года, пострадало около 20 человек. Женщина, водитель «рогатого», признала свою вину.«Она выбрала скорость, не обеспечивающую контроль за движением транспортного средства. Не справилась с управлением, выехав с проезжей части на газон, где совершила наезд на опору линии электропередачи», - пришли к выводу в Ковровском горсуде.В результате её приговорили к году ограничения свободы. За лечение пассажира она заплатит 31 тысячу рублей. Ещё 350 тысяч пострадавшему выплатит вышеуказанная ОООшка.