20.09.2021

2021-09-20 08:35:04

В Муроме ночью загорелся электрощиток в жилом доме

В полночь 20 сентября произошел пожар в Муроме, в многоквартирном жилом доме.



Пожарные подразделения тут же выехали по адресу: ул. Пролетарская, д. 41.



Оказалось, что в доме горит электрощиток и внутренняя отделка подъезда. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 20 человек личного состава, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.



Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.