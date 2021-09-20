Исполнение решения суда находится на контроле горпрокуратуры.
Муромская прокуратура добилась возмещения затрат онкобольной на покупку лекарств. Из-за отсутствия льготного препарата Иматинибин она потратила 70 тысяч рублей на его покупку из своего кармана.
В результате проверки выяснилось, что женщина имеет право на бесплатное обеспечение лекарством. Врачи рекомендовали ей регулярно принимать Иматинибин.
«В связи с отсутствием медикамента в аптеке, пациентка вынуждена была приобрести его самостоятельно. Прокурор вышел в суд с иском к депздраву и обязал компенсировать потраченную сумму», - пояснили в прокуратуре Владимирской области.
Исполнение решения суда находится на контроле горпрокуратуры.