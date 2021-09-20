Исполнение решения суда находится на контроле горпрокуратуры.

Муромская прокуратура добилась возмещения затрат онкобольной на покупку лекарств. Из-за отсутствия льготного препарата Иматинибин она потратила 70 тысяч рублей на его покупку из своего кармана.В результате проверки выяснилось, что женщина имеет право на бесплатное обеспечение лекарством. Врачи рекомендовали ей регулярно принимать Иматинибин.«В связи с отсутствием медикамента в аптеке, пациентка вынуждена была приобрести его самостоятельно. Прокурор вышел в суд с иском к депздраву и обязал компенсировать потраченную сумму», - пояснили в прокуратуре Владимирской области.Исполнение решения суда находится на контроле горпрокуратуры.