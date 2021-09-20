Сегодня один из студентов пермского университета открыл стрельбу по учащимся. По данным Следственного комитета, в результате инцидента погибли восемь человек, еще 28 получили ранения

Сегодня один из студентов пермского университета открыл стрельбу по учащимся. По данным Следственного комитета, в результате инцидента погибли восемь человек, еще 28 получили ранения различной степени тяжести. Стрелок был задержан. Дата – 21 сентября – объявлена днем траура в Пермском крае. Действительно, произошла страшная трагедия в Перми. Пострадало большое количество жителей Пермского края. В основном