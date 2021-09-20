Он поблагодарил их за участие в выборах.

Владимир Сипягин поблагодарил жителей Владимирской области за участие в выборах. Об этом он рассказал в своих аккаунтах в соцсетях.«Кого бы вы ни поддержали, вы проявили неравнодушие, а это самое главное. Отдельные слова благодарности хочу сказать избирателям, отдавшим свои голоса за ЛДПР. Спасибо вам за доверие! Будем работать, чтобы в полной мере его оправдать», - подчеркнул он.Губернатор отметил коллег по реготделению партии и результат, который оказался среднероссийского.«Я, как и обещал, не участвовал в агитации. За месяц до 17 сентября сократил присутствие на общественном поле и публичные высказывания, не воспользовался преимуществами, которые даёт мой статус», - отметил глава региона.В конце поста он пожелал парламентариям продуктивной работы на благо жителей области.«Включаюсь в очередную губернаторскую рабочую неделю. Завтра открываем во Владимире педагогический форум, потом я встречаюсь с зарубежным экспертом по теме Гороховца, после обеда подведём итоги голосования за варианты трассировки Северного обхода областной столицы», - рассказал он о планах на ближайшее время, вероятно, намекая, что