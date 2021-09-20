Владимирский Дом-Музей Пряника собрал неравнодушных жителей областного центра на большой субботник. Чистоту наводили в лесном парке “Дружба”. Мы с Вами находимся в лесопарке

Владимирский Дом-Музей Пряника собрал неравнодушных жителей областного центра на большой субботник. Чистоту наводили в лесном парке “Дружба”. Мы с Вами находимся в лесопарке “Дружба”. Это природоохранная территория, особо охраняемая территория. И важно, чтобы он был чистым, особенно после завершения летнего пикникового сезона. Ежегодно 18 сентября отмечается Всемирный день чистоты. В масштабном флешмобе по уборке общественных