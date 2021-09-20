Обыграли с минимальным счетом. Владимирские футболисты в рамках Первенства России по футболу в выездном матче встретились с командой из Нижегородской области. В первом тайме на поле

Обыграли с минимальным счетом. Владимирские футболисты в рамках Первенства России по футболу в выездном матче встретились с командой из Нижегородской области. В первом тайме на поле доминировали футболисты «Волны». Уже на 20-й минуте у них появился шанс открыть счет. Напомним, в текущем сезоне торпедовцы уже встречались с командой из Нижегородской области. Но в рамках Кубка