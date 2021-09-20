Работник торговой компании обратился в суд за восстановлением трудовых прав. Директор не платил ему зарплату. Суд обязал взыскать задолженность. Судебный пристав уведомил директора

Работник торговой компании обратился в суд за восстановлением трудовых прав. Директор не платил ему зарплату. Суд обязал взыскать задолженность. Судебный пристав уведомил директора компании о возбуждении исполнительного производства. Однако руководство не спешило гасить свой долг. Тогда сотрудник органа принудительного исполнения запретил вносить изменения в Единый государственный реестр юридических лиц и обращаться с деньгами, находящимися в