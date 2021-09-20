Жителям региона рекомендуют не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 сентября в течение дня в регионе ожидается сильный дождь. При этом температура воздуха в понедельник вряд ли поднимется выше +6 градусов. Оперативное предупреждение распространила пресс-служба МЧС.В МЧС напоминают, что ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, аварий на объектах ЖКХ, ростом числа ДТП.Жителям Владимирской области рекомендуют не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.Номера экстренных служб - 101, 112.