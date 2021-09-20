К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, а также 7 сотрудников МЧС.

В 11-38 20 сентября в деревне Лехтово Меленковского района сгорела машина скорой помощи. Погибших и пострадавших нет.На момент прибытия пожарных автомобиль горел по всей площади. Пожарные оперативно потушили огонь на площади шесть квадратных метров.Пострадал моторный отсек и салон автомобиля.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, а также 7 сотрудников МЧС.Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара.