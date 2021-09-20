20 сентября избирательная комиссия Владимирской области обработала 100% протоколов на выборах депутатов Государственной думы. Пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия»

20 сентября избирательная комиссия Владимирской области обработала 100% протоколов на выборах депутатов Государственной думы. Пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» – 37,64%КПРФ – 25,95%ЛДПР – 9,42%«Справедливая Россия – За правду» – 7,78%«Новые люди» – 7,31%«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 3,09%«Российская партия свободы и справедливости» – 1,37%«Коммунисты России» – 1,11%«Партия Роста» – 0,44%«Гражданская