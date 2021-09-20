За подведением итогов на выборах следили эксперты и представители политических партий. Круглый стол провели в штабе Общественной палаты Владимирской области. Встреча началась сразу же

За подведением итогов на выборах следили эксперты и представители политических партий. Круглый стол провели в штабе Общественной палаты Владимирской области. Встреча началась сразу же после того, как избирательные участки закрылись на подсчет голосов. В ходе встречи, кто бы ни брал микрофон, уверял: выборы в регионе прошли без нарушений законодательства. Михаил Осокин, руководитель Общественного штаба по