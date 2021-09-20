За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 32 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 несовершеннолетних.Полицейскими оформлено 340 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 73 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 4 происшествия.г. ВладимирПо предварительной информации, 13.09.2021 г. в 11:20 в г. Владимир на ул. Московское шоссе у д.6 водитель автомобиля ВАЗ – 2106, 2001 г.р., выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автомобилем Ниссан – Альмера под управлением водителя 1988 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Ниссан – Альмера направлен на амбулаторное лечение.Вязниковский районПо предварительной информации, 14.09.2021 г. в 19:20 на 1 км автодороги «ст.Сеньково-Никологоры-Степанцево-Симонцево» водитель автомобиля Шевроле Авео, 1993 г.р., допустил наезд на велосипедиста 1949 г.р., который двигался по правому краю проезжей части дороги в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист скончался.Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 15.09.2021 г. в 7:50 в г. Гусь-Хрустальный на ул. Чапаева у д. 10, водитель автомобиля Kia Rio, 1957 г.р., допустил наезд на пешехода 1990 г.р., который переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход направлен на амбулаторное лечение.Петушинский районПо предварительной информации, 16.09.2021 г. в 15:30 на 13 км автодороги «г.Петушки – Воспушка – Рождество – Караваево» водитель автомобиля ВАЗ 21063, 1971 г.р., допустил съезд в кювет. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ – 21063 направлен на амбулаторное лечение.Муромский районПо предварительной информации, 17.09.2021 г. в 23:55 в г. Муром на ул. Артема у д.15 водитель автомобиля Киа Соул, 1988 г.р., допустил выезд на правую по ходу движения обочину и наезд на дерево. В результате ДТП водитель автомобиля Киа Соул направлен на амбулаторное лечение.г. ВладимирПо предварительной информации, 18.09.2021 г. в 15:20 в г. Владимир на ул. Университетская у д.4 водитель автомобиля Киа – Спортейдж, 1992 г.р., при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю Хендай – Акцент под управлением водителя 1993 г.р. В результате ДТП пострадал пассажир 1998 г.р.Кольчугинский районПо предварительной информации, 19.09.2021 г. в 16:50 в г. Кольчугино на ул. пл. Ленина у д. 2 водитель автомобиля СНЕVRОLЕТ АVЕО, 1982 г.р., совершила наезд на пешехода 2009 г.р., который двигался на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход направлен на амбулаторное лечение.