20.09.2021

2021-09-20 09:05:04

За неправильный ценник сетевой магазин оштрафовали на 20 тысяч

Руководство магазина заплатит 20 тысяч за неправильный ценник. Роспотребнадзор оштрафовал сетевой магазин после обращения покупателя из Судогды.



Посетитель планировал купить сметану по 39 рублей 99 копеек, на кассе же оказалось, что цена не соответствует указанной. Чек пробили на сумму 46 рублей 99 копеек. Мужчина обратился в отдел защиты прав потребителей и справедливость восторжествовала. Теперь руководству магазина предстоит выплатить штраф и устранить нарушение.