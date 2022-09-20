Во Владимире Совет народных депутатов 20 сентября принял отставку Андрея Шохина, ставшего сенатором, и назначил временно исполнять обязанности главы города его заместителя – Александра

Во Владимире Совет народных депутатов 20 сентября принял отставку Андрея Шохина, ставшего сенатором, и назначил временно исполнять обязанности главы города его заместителя – Александра Максимова. 17 сентября, вступил в силу подписанный губернатором Указ о назначении Андрея Шохина сенатором – в качестве представителя от исполнительной власти региона. Депутаты с пониманием приняли заявление Андрея Шохина, назначенного и