Решение принято единогласно.

Совет народных депутатов Гусь-Хрустального утвердил Алексея Соколова на посту главы горадминистрации. Решение принято единогласно.В ходе конкурса четыре претендента прошли тест на знание законов, представили концепции развития города и ответили на вопросы членов комиссии. До финального голосования добрались двое: действующий глава Алексей Соколов и его заместитель Оксана Кабанова. Разумеется, что зам Соколова была спойлером во всей этой истории. Реальных конкурентов у чиновника не было.Напомним, что в конце прошлого года местные народные избранники всенародные выборы мэра города.