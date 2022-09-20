20 сентября на заседании конкурсной комиссии под руководством директора Департамента региональной...

20 сентября на заседании конкурсной комиссии под руководством директора Департамента региональной политики Владимирской области Татьяны Адуловой завершился отбор кандидатов на пост главы администрации города Гусь-Хрустальный.В ходе конкурса соискатели прошли тестирование на знание законодательства, представили свои концепции социально-экономического развития города на ближайшие годы, а также ответили на вопросы членов комиссии.Как сообщает пресс-служба областной администрации, депутаты горсовета рассмотрели кандидатуры четырёх претендентов на должность. Из них к финальному испытанию были допущены двое — действующий глава муниципального образования Алексей Соколов и его заместитель Оксана Кабанова.По итогам голосования единогласным решением членов комиссии главой администрации города Гусь-Хрустальный на 5 лет избран Алексей Соколов.Он поблагодарил депутатов городского Совета за оказанное доверие и заявил, что готов трудиться дальше с новыми силами. В качестве своих приоритетов Соколов назвал создание благоприятной и комфортной городской среды, поддержку промышленности, развитие экономики и рост реальных доходов населения, развития бренда Гусь-Хрустального как города мастеров стекла.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев передал свои поздравления новому главе и пожелал Алексею Николаевичу реализовать все намеченные планы в интересах жителей Гусь-Хрустального.Фото: https://avo.ru/