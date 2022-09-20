При этом территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам...

При этом территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи льготное предоставление таким детям систем непрерывного мониторинга глюкозы предусмотрено не было.А для измерения уровня сахара в крови использовались медицинские изделия, которые приобретались за счет собственных средств родителей.По результатам проверки заместителем прокурора области в Октябрьский районный суд г. Владимира юыло направлено исковое заявление с требованием обязать департамент здравоохранения региона организовать обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом 1 типа системами непрерывного мониторинга глюкозы.Требования прокурора судом удовлетворены, сообщила пресс-служба облпрокуратуры..В ходе рассмотрения иска прокурора в закон Владимирской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» внесены изменения. В результате, выделены дополнительные средства в размере более 48,9 млн рублей на обеспечение медицинскими изделиями детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, уточнили в областной прокуратуре.Фото https://www.pxfuel.com/