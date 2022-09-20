Четвертый сезон фестиваля классической музыки Tsinandali Festival завершился 11 сентября. На девять дней историческое поместье князя Чанчавадзе стало домом для десятков музыкантов, окунувших гостей мероприятия в мир высокой культуры. По словам организаторов мероприятия, не смотря на два ковидных года, внесших коррективы в характер фестиваля, сегодня он приобрел изначально задуманные масштабы, сравнимые с фестивалем Вербье. Об этом пишет издание Музыкальная жизнь со ссылкой слова генерального директора Tsinandali Festival режиссера Давида Сакварелидзе.

Четвертый сезон фестиваля классической музыки Tsinandali Festival завершился 11 сентября. На девять дней историческое поместье князя Чанчавадзе стало домом для десятков музыкантов, окунувших гостей мероприятия в мир высокой культуры. По словам организаторов мероприятия, не смотря на два "ковидных" года, внесших коррективы в характер фестиваля, сегодня он приобрел изначально задуманные масштабы, сравнимые с фестивалем Вербье. Об этом издание "Музыкальная жизнь" со ссылкой слова генерального директора Tsinandali Festival режиссера Давида Сакварелидзе.Одна из целей фестиваля – помочь молодым музыкантам встретиться с именитыми исполнителями, обменяться опытом, оказавшись в единой среде со звездами мировой сцены. На протяжении года руководство Пан-Кавказского оркестра отбирает 80 перспективных кандидатов в Грузии, Казахстане, Украине, Армении, Азербайджане и Турции с тем, чтобы на несколько месяцев дать возможность с головой окунуться в жизнь элиты от классической музыки. Это и обучение, и концерты, уникальная практика и, конечно же, отдых в тщательно отреставрированном поместье в невероятно красивой Кахетии."Тёплая добрая Грузия, волшебная музыка, яркие таланты, старые друзья, новые знакомства, вкусное вино – рецепт удивительно светлого, эмоционального и красивого фестиваля", – отметил глава Kusto Group Еркин Татишев, один из основателей фестиваля. Несколько лет назад он вместе с партнерами начали реставрацию исторического поместья, превратившегося в культурный центр притяжения.На территории уникального исторического и ландшафтного комплекса был построен музыкальный зал на 900 гостей, гостиница с 60 номерами, музыкальный амфитеатр на 1200 человек и библиотека. Все новые сооружения были вписаны в общий архитектурный ансамбль с вниманием и заботой, так, чтобы почтенная красота старого поместья была сохранена во всем своем великолепии."Историческое поместье Цинандали стало центром культурного обмена и накопления человеческого и интеллектуального опыта. Цинандали – это место, где люди разных культур, и особенно молодежь, участвуют в открытом творческом процессе в динамичной и свободной атмосфере", – отмечает Еркин Татишев.В четвертом сезоне Tsinandali Festival приняли участие дирижер Шарль Дютуа, южнокорейский пианист Чо Сон Чжин, французский пианист Жульен Квентин, альтист из США Дэвид Аарон Карпентер и многие другие. Пан-Кавказский оркестр в 2022 году также провел большую программу. Несмотря на все сложности, молодые музыканты смогли приехать более чем на два месяца, чтобы провести репетиции, принять участие в мастер-классах с хедлайнерами фестиваля и обменяться опытом. Для каждого из организаторов отдельной радостью является участие молодых талантов из его страны."Очень приятно, что от Казахстана большая делегация в этом году. 15 наших растущих талантов набираются колоссального опыта, работая с лучшими дирижерами и музыкантами мира", – поделился своими эмоциями Еркин Татишев. Запоминающимся событием стал театр марионеток Резо Габриадзе, показавший спектакль "Осень моей весны". Проникнутый мотивами грузинского фольклора, юмора и доброты, он не оставил равнодушным никого из зрителей.По словам организаторов и руководства фестиваля, нынешний сезон воплотил в полной мере замысел, начавший свой путь в мире в 2019 году. Классическая музыка, красоты Кахетии и незабываемая атмосфера поместья Цинандали как никогда объединяют людей через универсальный язык высокой культуры.