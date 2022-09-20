До 30 сентября в квартиры всех жителей Владимирской области поступит тепло. Об этом заявили областные власти 19 сентября на совещании с главой региона Александром Авдеевым. С 21 сентября тепло

До 30 сентября в квартиры всех жителей Владимирской области поступит тепло. Об этом заявили областные власти 19 сентября на совещании с главой региона Александром Авдеевым. С 21 сентября тепло подадут в дома жителей Коврова и округа Муром. Затем в город Радужный и Меленковский район. Впрочем, чиновники оговариваются и заявляют, что область ПОЧТИ готова к отопительному