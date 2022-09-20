Выяснилось, что фигуранты взяли машину покататься.

В Коврове ночью 18 сентября сотрудники ГИБДД задержали двух парней из Ленинградской области, которые угнали «ВАЗ». Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В салоне автомобиля находились двое 29-летних мужчин. Однако «классика» принадлежала 62-летнему ковровчанину. Выяснилось, что фигуранты взяли машину покататься. Полицейским они рассказали, что приехали в город-оружейников на заработки. Их мечта сбылась молниеносно.Ребята заработали себе уголовное дело. Подозреваемые арестованы. Ведётся следствие.