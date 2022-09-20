В регионе превышен эпидпорог по респираторным вирусным инфекциям.

Во Владимирской области из-за ОРВИ и гриппа на карантин закрыты две детсадовских группы и пять классов. В регионе превышен эпидпорог по респираторным вирусным инфекциям.Как пояснили в департаменте образования, один класс в камешковской школе уже выходит из карантина. Во Владимире приостановили обучение в двух классах школы №7 и двух классах лицея №17.Напомним, что карантин объявляется если число заразившихся детей превышает 20% от численности. Окончательное решение принимает руководитель учреждения.