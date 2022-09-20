Пока Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП, к его жене приходит незнакомец.

Пока Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП, к его жене приходит незнакомец.Почти два года Михаил Ефремов находится за решеткой за ДТП, которое произошло по его вине в центре Москвы. Отбывая наказание в колонии по Белгородом, артист-уголовник общается со своими друзьями через электронную почту, используя систему ФСИН, а со своей супружницей Софьей Кругликовой он связывается по телефону и иногда видится с ней лично.Журналистам стало известно также о том, что Кругликову и ее детей от Ефремова как минимум один раз навестил тюремный друг актера. Для чего женщина впустила в дом чужого мужчину, неизвестно, но интересно, что после этого 18-летняя дочь Софьи и Михаила стала рыдать. Слезы навернулись якобы из-за "растущего шанса" покинуть Россию навсегда.Как предполагает "Комсомольская правда", тюремный друг со слов Ефремова посоветовал его семье переезжать в другую страну. Примечательно, что еще в прошлом году Вера мечтала покинуть Россию, однако сейчас, как она сама призналась друзьям в закрытом чате, будто привязалась к месту.напоминает, что в Латвии у Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой есть жилье. На просторном участке в Юрмале есть дом, за которым в настоящий момент ухаживают соседи. Стоимость этой недвижимость составляет примерно 250 тысяч евро.