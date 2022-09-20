Как говорят историки, человечество впервые познакомилось с картофелем около 10 тыс. лет назад. Случилось это на американском континенте. А вот в «старушку Европу» корнеплод попал ..

Как говорят историки, человечество впервые познакомилось с картофелем около 10 тыс. лет назад.Случилось это на американском континенте. А вот в «старушку Европу» корнеплод попал относительно недавно – в 16 веке...Долгая дорогаУдивительно, но ценное растение, которое доставили к берегам Испании отважные конкистадоры, ожидал холодный приём. Европейцы поначалу крайне недоверчиво относились к картофелю. «Тёмные» крестьяне распространяли слухи о том, что заморский корнеплод таит в себе множество болезней.Однако байки и суеверия довольно быстро опровергли на практике. Как говорится – желудок всему голова! Картофель начал своё победное шествие по полям «Старого света» и в 18 веке, стараниями императора Петра I, он попал в Россию.На просторах нашей «необъятной» с распространением иноземного растения в буквальном смысле боролись. В начале позапрошлого века крестьяне даже поднимали «картофельные бунты». К счастью для потомков здравый рассудок возобладал – наши предки всё же распробовали «земляные яблоки». От ненависти до любви оказался один шаг... Картошкой начали массово засеивать поля, разнообразные блюда из неё стали неотъемлемой частью рациона русского человека.«Второй хлеб»По данным краеведов, на меленковских полях картофель начали возделывать примерно с 1930-х годов. Местные жители взялись за дело с большим энтузиазмом. Год от года они выводили новые, поистине уникальные сорта, аналогов которым не находилось нигде. Уже к середине 1980-х по урожайности картофеля район вышел на лидирующую позицию в масштабах всей области. И до сих пор продолжает уверенно удерживать пальму первенства.Поэтому закономерно, что именно в Меленках родился один из самых самобытных, ярких и добрых праздников нашего региона – «День картошки», который традиционно отмечают в конце сентября, под занавес уборки урожая.– Начало осени для нашего сельскохозяйственного района – это не только уборка овощей, но ещё и наш любимый праздник «День картофеля», который мы празднуем уже 9-й год подряд, – говорит глава администрации Меленковского района Андрей Пантелеев. – За это время он приобрёл свои традиции, полюбился не только жителям района, но и нашим гостям, которых с каждым годом становится всё больше. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы в проведение этого праздника – пришлось взять паузу на 2 года. Но 17 сентября всё вернулось на круги своя, долгожданный праздник встретили «всем миром», все вместе порадовались плодам труда наших сельхозпроизводителей.Стоит сказать, что значительные объёмы картофеля в России выращивают на частных огородах. Однако сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства также вносят свою неоценимую лепту в общее дело. Как сообщил Андрей Владимирович, из 16 районов нашей области 14 занимаются промышленным производством картофеля. Среди них Меленковский район уже много лет удерживает лидерскую позицию. Именно здесь работают настоящие титаны отрасли – такие предприятия, как «Илькино», «МелАгро», «Дмитриевы Горы», ООО «Меленки», крестьянско-фермерское хозяйство «Волков».– Меленковский район по праву считают «картофельной столицей» нашего региона, – говорит директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Владимирской области Константин Демидов. – В районе раскинулись более половины региональных посадочных площадей под картофель. На местных полях выращивают почти 2/3 всего картофеля в нашей области. В районе – самая высокая урожайность картофеля по всему региону. Здесь применяют самые высокие и прогрессивные технологии возделывания картофеля. Более того, все местные отраслевые предприятия считаются лучшими не только в районе, но и во всей области, а некоторые – входят в ТОП-10 по стране. Однако нужно всегда помнить, что за всеми «сухими» цифрами и победами стоит огромный труд коллективов меленковских хозяйств.Есть на что посмотретьНедалёк тот момент, когда «День картофеля» догонит (а быть может, и перегонит) по популярности суздальский «День огурца». Столь смелое предположение легко сделать, увидев своими глазами праздничную феерию, которая царит на главном празднике Меленковского района. На торжество приезжают гости не только из соседних муниципальных образований, но и из других областей.У входа в центральный парк посетителей праздника встречала выставка сельскохозяйственной техники. Яркие лучи осеннего солнца весело плясали на зеркально чистых стальных корпусах новеньких тракторов и картофелеуборочных комбайнов. Техника покоряла своей мощью и «брутальной» харизмой всех гостей торжества, а особенно – детей и подростков, которые выстраивались в очереди, чтобы хотя бы минутку посидеть в кабинах титанических машин.На главной сцене выступали народные коллективы, приехавшие в Меленковский район из разных уголков нашей области. Душевные русские песни и залихватские молодецкие пляски радовали слух и глаз жителей и гостей Меленок. Особенно зрителей впечатлило выступление дружины ратоборцев «Русичи». Удалые витязи, облачённые в кольчуги и яркие кафтаны, демонстрировали мастерство владения мечом и копьём, развлекали гостей постановочными боями и богатырскими состязаниями.Тут и там работали интерактивные площадки для детей и взрослых. Гости могли поучаствовать в рукодельных мастер-классах, научиться играть в старинные деревенские игры и поучаствовать в конкурсах, которые разыгрывали красавицы, наряженные в старинные «бабушкины» платья. Каждое сельское поселение района подготовило свой самобытный стенд, где посетители праздника знакомились с народными промыслами и местными гастрономическими изысками.Кстати, о еде, её в тот день для гостей меленковцы подготовили с избытком. На большой ярмарке местные производители представляли публике свою уникальную продукцию – самые разные сорта овощей, фруктов, ягод и грибов. Каждый желающий мог пополнить свои запасы на зиму разнообразными солениями, закупиться на будущий сезон семенами для посева на огороде или просто порадовать себя и своих близких вкусными подарками.Конечно же, центральной «героиней» ярмарки была картошка. На многочисленных выставочных стендах можно было познакомиться с самыми разными сортами, которые выращивают на меленковских полях. Именно картошке отводили центральное место в ярких фотозонах, «её величеству» посвятили выставку рукодельных шедевров местных школьников. Конечно, «госпожа картошка» была главным действующим лицом театрального действа, происходившего на главной сцене.– Это действительно самый молодой праздник в истории нашего района, – говорит глава Меленковского района Виктор Гаврилов. – Учредили его мы, на территории нашей области ему аналогов нет. В своё время мы посвятили этот праздник нашим сельхозпроизводителям и всем жителям нашего района. Так сложилось, что климатические и почвенные условия позволяли нам выращивать на нашей земле картошку. До сих пор наши земляки возделывают более половины областного клина, на котором сажают картофель сельхозпроизводители. Да и на своих частных подворьях меленковцы выращивают очень много любимого всеми клубня. Думаю, по сравнению с другими районами и здесь тоже мы первенство держим.КомментарийДепутат Государственной Думы Игорь Игошин:– Картошка– царица меленковских полей. Она стала заслуженным брендом района. Ей посвящают выставки сельскохозяйственной продукции, готовят из неё разнообразные блюда, проводят конкурсы, широкую ярмарку, на которой можно запастись овощами на всю зиму. Такой вкусной и рассыпчатой картошки, как в Меленках, я ещё нигде не встречал. А всё потому, что её выращивают с любовью, с доброй душой, со знанием дела!