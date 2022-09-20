МТС усилила сеть в Гусь-Хрустальном накануне одного из главных городских праздников – «Гусиного карнавала». Местные жители и туристы смогут в режиме онлайн делиться видеоконтентом в ..

МТС усилила сеть в Гусь-Хрустальном накануне одного из главных городских праздников – «Гусиного карнавала». Местные жители и туристы смогут в режиме онлайн делиться видеоконтентом в мессенджерах и социальных сетях на скорости до 50 Мбит/с.«Гусиный карнавал» – традиционное городское шествие, которое проводится в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области в конце сентября. 24 сентября горожане и туристы собираются в исторической части города, чтобы побывать на ярмарках, выставках сувениров и гусевских сладостей, а также увидеть «Гусиный карнавал» - театрализованное шествие юных гусевчан в костюмах символа города. Мероприятие традиционно собирает около тысячи зрителей, которые снимают происходящее на свои смартфоны, делятся фото и видео в сети, запускают прямые эфиры.Чтобы обеспечить качественной мобильной связью и высокоскоростным интернетом всех гостей праздника, МТС установила дополнительное оборудование на центральных улицах, а также в местах расположения гостиниц, кафе и в самых популярных туристических локациях – в районе Музея хрусталя имени Мальцовых, на проспекте 50 лет Советской Власти, Теплицкого проспекта, улице Каховского, Интернациональной, Нижегородской, Некрасова, Курловской, Транспортной.«Во время «гусиного» праздника в Гусь-Хрустальном наша Big Data традиционно фиксирует увеличение нагрузки на сеть в 1,5-2 раза в местах проведения праздничных мероприятий. Учитывая рост популярности внутреннего туризма, ожидаем увеличение числа гостей на проспекте 50 лет Советской Власти, в сквере у детской школы искусств имени Балакирева, а также в остальных местах исторической части города. Ранее мы увеличили скорость мобильного интернета в историческом центре Владимира, Коврова, Мурома, на трассе М-7 в направлении Церкви Покрова на Нерли и многих других точках притяжения туристов», - рассказал директор филиала МТС в г. Владимир Алексей Савушкин.