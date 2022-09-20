Проект в помощь родителям

Опасный контент в интернете – головная боль каждого ответственного родителя. И это неудивительно: с каждым днем в сети как снежный ком растет количество мошенников и фейков, множатся сюжеты о буллинге (а нередко кибербуллинг может на себе ощутить и сам юный пользователь), как грибы после дождя появляются ролики с инструкциями по изготовлению оружия, пропагандой наркотиков и алкоголя. Несомненно, последствия «потребления» подобной информации негативно сказываются на неокрепшей детской психике.- Сейчас интернет - ведущий канал социализации детей и подростков. Он оказывает существенное влияние на формирование ценностных ориентаций личности. К сожалению, в сети постоянно растёт число асоциальных ценностей и моделей поведения, всё больше недостоверной, опасной, противоправной информации, которая содержит в себе сцены насилия, пропаганду наркотиков, алкоголя, суицида. Это негативно влияет на личностное и интеллектуальное развитие ребенка, его психическое здоровье, приводит к снижению культурного уровня подрастающего поколения, вытеснению и ограничению традиционных форм общения. Просмотр сцен насилия и агрессивного поведения формирует в детях отношение к насилию как к норме и способу разрешения конфликтных ситуаций, то есть является стимулятором импульсивной агрессии. Родителям важно оградить детей от опасного контента и следить за тем, какую информацию получает ребенок в интернет-пространстве, – объяснила владимирский эксперт, психолог Любовь Шамаева.Подобным пестрит лента одного из популярных видеохостингов в нашей стране и во всем мире. Правительство РФ уже не раз обращалось к платформам с требованиями модерации размещаемого контента – механизмы рекомендаций, которые работают на платформе по скрытым алгоритмам, могут предложить любому пользователю (несовершеннолетнему в том числе) откровенно шокирующие ролики деструктивного содержания. Увы, но воз и ныне там – ресурс продолжает свою информационную политику, несмотря на все доводы, аргументы и просьбы. В России пошли другим путем: в помощь родителям был создан проект «Цифровая гигиена детей и подростков». Полезный ресурс станет отличным советником для взрослых в вопросах защиты ребенка от негативного интернет-влияния, отметила Любовь Шамаева:- На площадке проекта написано, куда можно обратиться за помощью, если ребенок столкнулся с проблемами в интернете. Там же собраны полезные материалы, которые родители могут изучить совместно с детьми. Например, авторы проекта рассказывают, какие фотографии не стоит выкладывать в интернет и какие полезные программы можно установить на телефон ребенка.