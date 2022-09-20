Как обезопасить себя от покупки некачественного товара в интернет-магазине? И что делать если вы...

Как обезопасить себя от покупки некачественного товара в интернет-магазине? И что делать если вы все-таки приобрели такой товар. Об этом далее- в нашем интервью с юристом Евгением Соловьевым.