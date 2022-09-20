Вокалистке удалось поднять практически всю поющую сотню. Яна Ясакова исполнила композицию...

Вокалистке удалось "поднять" практически всю "поющую сотню".Яна Ясакова исполнила композицию "Dance Monkey" и получила почти 90 баллов. "Я из Коврова"- заявила перед выступлением 27-летняя певица. Порталу "Городковров.ру" Яна Ясакова рассказала о своем музыкальном пути. Она окончила ковровскую школу №21, занималась вокалом в ДК "Современник" у педагога Елены Даниловой. После окончания школы Яна Ясакова поступила в музыкальный колледж имени Балакирева в Нижнем Новгороде, участвовала в международных конкурсах. Позже вокалистка училась в столице в Академии имени Маймонида. Сегодня она поет в своей кавер-группе и преподает. Выступление нашей землячки стало одним из самых ярких на проекте. Народное вокальное шоу телеканала "Россия"- шанс заявить о себе на всю страну.Уже сегодня в 13.30 читайте на нашем сайте vladtv.ru большое интервью с Яной, которая удивила жюри мощным вокалом и великолепной фигурой!