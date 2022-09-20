Энергетики стараются оперативно восстанавливать электроснабжение.

Ураганный ветер оставил без электричества почти все районы Владимирской области. Энергетики уже восстановили электроснабжение большей части городов, сёл и районов.Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия стихии. Перебои фиксируются до сих пор. Причина - штормовой ветер, местами до 80 метров в секунду.Обрывы проводов происходили даже после окончания восстановительных работ. Бывало, что аварийные бригады выезжали на место по несколько раз.Сейчас в регионе мобилизовано 75 человек и 25 единиц техники. Работы продолжатся до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.В филиале «Владимирэнерго» создан круглосуточный штаб, организован информационный обмен с МЧС и чиновниками.Сообщить об отключениях света и повреждениях на энергообъектах можно по номеру: 8-800-220-0-220.