Под ограничения попал Ленинский район.

Во Владимире на 19 улицах на сутки отключили горячую воду. Об этом сообщает филиал ПАО «Т Плюс».Причина - окончание работ по врезке вновь смонтированных коммуникаций в районе дома № 9 на улице Казарменной. Поставка теплоносителя прекращена с 6 утра 20 сентября и до 6 утра следующего дня. Утром 21 сентября восстановлением водоснабжения займутся «управляшки».Напомним, что во время реконструкции на участке сети переложено 132 метра труб диаметром 700 миллиметров.Перечень адресов, попавших под ограничения: