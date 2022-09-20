Во Владимирской области ФСБ совместно со Следственным комитетом и ОСБ УФСИН России по Владимирской...

Во Владимирской области ФСБ совместно со Следственным комитетом и ОСБ УФСИН России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность бывшего заместителя начальника тюрьмы – начальника отдела охраны ФКУ Т-1 УФСИН России по Владимирской области, связанная с получением взяток в виде денег в крупном размере.Как сообщили в пресс-службе УФСБ, гражданин с января 2019 года по июль 2021 получал от подчиненных сотрудников сумму денег за предоставление права не выходить на работу с отражением в табелях учета рабочего времени сведений об их нахождении на службе. В общей сложности обвиняемым было получено взяток на сумму более 500 000 рублей.В сентябре этого года на основании переданных материалов ОРД СУ СК России по Владимирской области в отношении фигуранта возбуждено 3 уголовных дела за получение взятки.Фото https://www.pxfuel.com/