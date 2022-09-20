Губернатор Александр Авдеев снова посетил строительную площадку школы на 1100 мест на улице...

Губернатор Александр Авдеев снова посетил строительную площадку школы на 1100 мест на улице Строителей. Сейчас работы идут по графику.«На трёх из шести блоков начата кирпичная кладка, на самом большом строим второй этаж. Стараемся до холодов уйти под крышу. Трудности есть, но всё преодолимо», − доложил гендиректор ООО «Ремстройгарант» Вячеслав Смирнов.Напомним, что в процессе реализации проекта пришлось в срочном порядке менять подрядчика. Иногородняя фирма не справлялась с задачами, срывала графики, не могла привлечь необходимое количество рабочих. На бывшего подрядчика завели уголовное делопо статье "мошенничество в особо крупном размере".Новый контракт заключён с местным, ковровским подрядчиком. Компания «Ремстройгарант» уже отработала без нареканий на ряде социальных объектов, кроме того, сейчас строит ФОК в Коврове и школу в Покрове, реконструирует больницу в посёлке Мелехово Ковровского района, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Когда новый подрядчик зашёл на объект, отставание от плановых сроков составляло порядка шести месяцев. Между тем, строительство школы должно быть завершено к 1 сентября 2023 года. Губернатор ставит задачу ускориться, чтобы новая современная школа к этой дате уже могла принять первых учеников.Объект, возводимый по национальному проекту «Образование», должен помочь в решении проблемы переполненности городских школ и в переходе на односменный режим обучения. Начальная школа займёт отдельный трёхэтажный корпус. Для группы продлённого дня предусмотрены спальные и игровые комнаты. Также в блоках расположатся столовая, актовый зал, библиотечно-информационный центр, три мастерских и кабинет домоводства, медицинский кабинет, лаборантские, бассейн с отдельной зоной для людей с ограниченными возможностями здоровья.Фото пресс-служба администрации Владимирской области.