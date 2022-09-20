Донорство - поступок, заслуживающий уважения. Сегодня депутаты Заксобрания и активисты Молодежной...
Донорство - поступок, заслуживающий уважения. Сегодня депутаты Заксобрания и активисты Молодежной думы в очередной раз отправились на областную станцию переливания крови.
Артем Носков, студент второго курса, депутат Молодежной думы, сдает кровь в первый раз. Признается: принять решение было непросто. Но когда от тебя может зависеть спасение чьей-то жизни, не может быть никаких отговорок.
Артем Носков, депутат Молодежной думы Владимирской области:
- Неподготовленному человеку, и правда, очень страшно. Я сам безумно боюсь всех этих иголок, всех этих страшных шприцов. Но нужно себя пересилить, поскольку эта кровь пойдет на благое дело.
В 2021 году Молодежная дума выступила с инициативой утвердить региональную награду для доноров. Идею поддержали депутаты Законодательного собрания. С 1 января 2022 года граждан, сделавших не менее 20 донаций, что в два раза ниже необходимого для получения звания почетного донора страны, стали награждать знаком "Почетный донор Владимирской области". Исполняющий обязанности председателя Законодательного собрания Роман Кавинов сдает кровь в седьмой раз. До почетного знака далеко, но это не главное.
Роман Кавинов, и.о. председателя Законодательного собрания Владимирской области:
- Когда мне пришло уведомление о том, что сданная мною кровь спасла жизнь человеку, что она была перелита реципиенту, причем это было в прошлом году в канун моего дня рождения, я, честно говоря, как будто сам заново родился.
Областная станция переливания крови готова принять и тех, кто желает стать донором костного мозга. На первом этапе берут кровь для анализа - но не для определения группы крови и резус-фактора. Здесь совпадение не обязательно. Важно, чтобы у донора и пациента была иммунологическая совместимость.
Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:
- Код моего костного мозга, мой генный код, попадет в базу данных. И в случае, если будет потребность, однозначно поеду и сдам костный мозг.
Трансплантация здоровых стволовых клеток - единственный эффективный метод лечения злокачественных заболеваний крови.
Дмитрий Находкин, главный врач Владимирской областной станции переливания крови:
- У человека, которому нужна пересадка, вообще шансов выжить нет. Других шансов нет. Это единственный реальный шанс остаться живым. И это может быть как взрослый человек, так и ребенок. Очень много детских лейкозов, в детском возрасте возникают. И это целая проблема. И проблему можно решить таким способом.
Во Владимирской области уже около двух тысяч человек сдали свою кровь для исследования на совместимость. Четыре человека уже стали донорами костного мозга.
Максим Калашников, Семен Карпов. “Вести-Владимир”