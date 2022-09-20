Донорство - поступок, заслуживающий уважения. Сегодня депутаты Заксобрания и активисты Молодежной...

Донорство - поступок, заслуживающий уважения. Сегодня депутаты Заксобрания и активисты Молодежной думы в очередной раз отправились на областную станцию переливания крови.Артем Носков, студент второго курса, депутат Молодежной думы, сдает кровь в первый раз. Признается: принять решение было непросто. Но когда от тебя может зависеть спасение чьей-то жизни, не может быть никаких отговорок.Артем Носков, депутат Молодежной думы Владимирской области:- Неподготовленному человеку, и правда, очень страшно. Я сам безумно боюсь всех этих иголок, всех этих страшных шприцов. Но нужно себя пересилить, поскольку эта кровь пойдет на благое дело.В 2021 году Молодежная дума выступила с инициативой утвердить региональную награду для доноров. Идею поддержали депутаты Законодательного собрания. С 1 января 2022 года граждан, сделавших не менее 20 донаций, что в два раза ниже необходимого для получения звания почетного донора страны, стали награждать знаком "Почетный донор Владимирской области". Исполняющий обязанности председателя Законодательного собрания Роман Кавинов сдает кровь в седьмой раз. До почетного знака далеко, но это не главное.Роман Кавинов, и.о. председателя Законодательного собрания Владимирской области:- Когда мне пришло уведомление о том, что сданная мною кровь спасла жизнь человеку, что она была перелита реципиенту, причем это было в прошлом году в канун моего дня рождения, я, честно говоря, как будто сам заново родился.Областная станция переливания крови готова принять и тех, кто желает стать донором костного мозга. На первом этапе берут кровь для анализа - но не для определения группы крови и резус-фактора. Здесь совпадение не обязательно. Важно, чтобы у донора и пациента была иммунологическая совместимость.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- Код моего костного мозга, мой генный код, попадет в базу данных. И в случае, если будет потребность, однозначно поеду и сдам костный мозг.Трансплантация здоровых стволовых клеток - единственный эффективный метод лечения злокачественных заболеваний крови.Дмитрий Находкин, главный врач Владимирской областной станции переливания крови:- У человека, которому нужна пересадка, вообще шансов выжить нет. Других шансов нет. Это единственный реальный шанс остаться живым. И это может быть как взрослый человек, так и ребенок. Очень много детских лейкозов, в детском возрасте возникают. И это целая проблема. И проблему можно решить таким способом.Во Владимирской области уже около двух тысяч человек сдали свою кровь для исследования на совместимость. Четыре человека уже стали донорами костного мозга.Максим Калашников, Семен Карпов. “Вести-Владимир”