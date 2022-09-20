К концу 2022 года власти российской столицы планируют открыть в районах города 70 клубов для пожилых людей.

К концу 2022 года власти российской столицы планируют открыть в районах города 70 клубов для пожилых людей.Тригода назад в российской столице начала работать программа развития центров"Московское долголетие". В рамках масштабного проекта власти началиформатировать действующие центры социальной защиты. Из них сделали современныеи комфортные клубы для граждан уважаемого возраста. Престарелые москвичи могутприйти в новые заведения, чтобы найти новые знакомства, позаниматься в кружкахили просто отдохнуть.концу 2022 года власти российской столицы планируют открыть в районах города 70клубов для пожилых людей. Так, на Хорошевском шоссе после капремонта появитсяцентр "Московское долголетие". Об этом сообщает АГН"Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по ценовойполитике в строительстве и государственной экспертизе.Руководительведомства Анна Яковлева подчеркнула, что проект капитального ремонта филиала"Хорошевский" центра социального обслуживания "Беговой" ужеутвержден."Филиалцентра социального обслуживания Хорошевского района расположен в нежиломпятиэтажном здании на первом этаже. В части наружных ремонтных работ будетзаменена входная площадка, отремонтированы козырьки, установлены ограждения изнержавеющей стали", – отметила глава Москомэкспертизы.территориальном центре социального обслуживания после капитального ремонтабудет размещен и центр "Московское долголетие". В частности, тамобустроят актовый зал и многофункциональную спортивную зону, творческиемастерские, тихую гостиную и другие помещения.ходе работы специалисты намерены заменить покрытия полов на нескользящие, чтобыобеспечить безопасность граждан. Также в центре поставят новые окна и двери,смонтируют подвесные потолки, инженерные системы будут модернизированы. Навходе в здание будет оборудована площадка с пандусами для маломобильных граждан.Также там установят системы передачи визуальной, звуковой и тактильнойинформации.слову, ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в столичном регионе активноразвивается не только жилой фонд, но и социальная инфраструктура. По словамполитика, строительство, а также ремонт социальных объектов способствуютповышению уровня жизни, качества и удобства городской среды.