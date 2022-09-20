С 19 сентября в 22 регионах страны более 650 аграриев начали учиться в «Школе фермера» Россельхозбанка. Их ждут 2,5 месяца теории на базе ведущих аграрных учебных учреждений и практики на ..

С 19 сентября в 22 регионах страны более 650 аграриев начали учиться в «Школе фермера» Россельхозбанка.Их ждут 2,5 месяца теории на базе ведущих аграрных учебных учреждений и практики на успешных агропредприятиях, разработка и защита собственных бизнес-планов.Пора за партыПри поддержке Департамента сельского хозяйства Владимирской области во Владимирском аграрном колледже 30 владимирских аграриев сели за парты «Школы фермера» осваивать специализации: «Молочное и мясное животноводство», «Овощеводство» или «Птицеводство». Новички научатся запускать рентабельный агробизнес с нуля, а их более опытные коллеги повысят эффективность своих хозяйств.С сентября 2020 г. Россельхозбанк запускает «уроки» в «Школе фермера» в 6-й раз. За предыдущие 5 потоков в Школе прошли курс и начали реализовывать бизнес-проекты в сельском хозяйстве более 2500 человек.«Школа фермера» выпустит профессионалов по 20 специальностям, среди которых 2 новые: «агрономия» в Калининградской и Новгородской областях и «органика» в Ярославской. Помимо них студенты изучат традиционные овощеводство, молочное скотоводство, ремесленное сыроделие, птицеводство, агротуризм и т.д.Компетентное мнениеГлавный показатель востребованности «Школы фермера» – постоянное расширение её географии в ответ на запросы регионов. Сейчас конкурс на поступление сравним с конкурсом на место в престижный вуз, потому что люди убедились – за совсем короткий срок мы можем научить зарабатывать на сельском хозяйстве. Выпускники Школы вносят свой вклад в развитие сельского хозяйства и создание рабочих мест, – говорит директор департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса Россельхозбанка Татьяна Пантелькина.Первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига высоко оценил практическое значение образовательного проекта. Заинтересованность в нём он объяснил, в том числе, большим количеством фермеров, работающих в регионе: – Создание условий для поддержки фермерства – важная задача, которая теперь будет решаться еще эффективнее благодаря открытию «Школы фермеров». В области работает система поддержки малого предпринимательства, фермерам доступны любые виды государственной поддержки наравне с сельскохозяйственными организациями. Успешно реализуются мероприятия по грантовой поддержке начинающих фермеров. Реализуются проекты по развитию семейных ферм, с этого года оказывается поддержка и проектам по развитию сельского туризма.«Школа фермера» – именно такая площадка, где будущие фермеры получают надёжное подспорье для успешного ведения бизнеса, а уже действующие имеют возможность повысить свою квалификацию, чтобы повысить эффективность своего дела, – считает директор департамента сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов.– Наш колледж разработал уникальную образовательную программу. Преподаватели и эксперты высшего класса будут развивать у слушателей школы финансово-правовую грамотность, обучать современным агротехнологиям, эффективным инструментам повышения уровня рентабельности. Уверен, что выпускники «Школы фермера» порадуют нас своими бизнес-идеями и проектными работами, – сказал директор ГБПОУ ВО «Владимирский аграрный колледж» Александр Нестеров.– Главная цель образовательного проекта Россельхозбанка – помочь людям реализовать себя, дать все возможности запустить и развивать собственный бизнес на селе. Однако не всегда хватает знаний, но главное – необходимых навыков. А нам важно, чтобы в сельское хозяйство приходили высокообразованные специалисты, которые поддержат успешное развитие. Для нашего банка фермеры – главные клиенты и партнёры. И мы окружаем их максимальной поддержкой. Поэтому ждём от вас хорошо проработанных, эффективных проектов, – напутствовала директор Владимирского филиала Россельхозбанка Елена Утенкова.