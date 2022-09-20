Аллу Пугачеву защищали всей страной от жутких нападок и критики, но с каждым днем ситуация сложнее.

Аллу Пугачеву защищали всей страной от жутких нападок и критики, но с каждым днем ситуация сложнее.Алла Пугачева не хочет жить мирно и продолжает ерепениться вслед за своим опальным муженьком, которого в России признали иноагентом. На днях Примадонна публично встала на сторону супруга, и теперь ее ждет неизвестность.Народная артистка России призвала Минюст в своих соцсетях признать ее также иноагентом, после чего поклонники обрушились на нее с критикой и просьбами одуматься.Депутат Роман Худяков проомментировал просьбу 73-летней Аллы Пугачевой признать ее иноагентом. По его словам, певица не отдает себе отчет, да и вообще не представляет ничего кроме информационного шума. В своем обращении парламентарий не скупился на выражения и прошелся по Примадонне катком."Политический вес Аллы Пугачевой в стране сегодня равняется нулю. Я неоднократно в своих постах защищал эту женщину, которая полюбила козла и вернулась в Россию с детьми без него. Мне все время писали, мол, не надо, мы ее терпеть не можем. Оказалось, люди правы", – приводит слова депутата .Худяков добавил, что Пугачева "никому в России больше не нужна" и отметил, что она лишь "когда-то была певицей", а теперь якобы никто, и звать ее никак. Также депутат отметил, что защищать артистку больше не намерен.