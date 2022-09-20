Временно исполняющим обязанности мэра Владимира официально назначен первый заместитель Шохина Александр Максимов. В Оранжевом доме состоялось заседание Совета народных депутатов. На нем

Временно исполняющим обязанности мэра Владимира официально назначен первый заместитель Шохина Александр Максимов. В Оранжевом доме состоялось заседание Совета народных депутатов. На нем и было названо имя преемника уже бывшего главы города. Причем окончательно глава областной столицы в течение полугода будет утвержден Горсоветом из тех кандидатов, которых допустит конкурсная комиссия. Алексей Лызлов, депутат Совета народных депутатов