​17 сентября музей-заповедник «Александровская слобода» провел XIХ легкоатлетический пробег «Царскими дорогами».

17 сентября музей-заповедник «Александровская слобода» провел XIХ легкоатлетический пробег «Царскими дорогами».– За 19 лет он обрел популярность у разных возрастов – ежегодно бегут и взрослые, и воспитанники Детских юношеских спортивных школ и просто любители бега. На сей раз география участников охватила Александров с районом, близлежащие города – Киржач, Кольчугино и даже Московскую область. Самым юным исполнилось 4 года, а самым опытным – 53. Порадовало большое количество молодежи, а всего стартовало 196 человек.В этом году пробег посвящен 350-летию Петра I. Напомним, что сам царь-реформатор именно в этот день – 17 сентября 1689 года c матерью, женой, своим двором и солдатами 1-го Московского выборного полка прибыл в Александрову слободу. Целую неделю на Немецких горах он занимался «со своими птенцами...пешим учением с пушечною пальбою ...». Свою сестру, царевну Марфу Алексеевну, он сослал сюда же – в Успенский женский монастырь, заподозрив ее в поддержке Стрелецкого бунта, – рассказывает Екатерина Копейкина, зав.отделом организации мероприятий музея-заповедника «Александровская слобода».Участников пробега под барабанную дробь встретил гвардеец Преображенского полка, дабы «в вотчине дедов своих людишек перебрать да для службы воинской годных сыскать». И действительно, из присутствовавших «набрали» рекрутов (был разыгран целый «петровский» сценарий) «кои ростом и шириной плеч удались - в гренадеры, дабы города штурмом брать, у кого глаз зоркий - в стрелки, а детвора барабанщиками станет, как сам государь службу свою начал».Всего состоялось 8 забегов по территории музейного Потешного двора. Главный судья – директор районной детской юношеской спортивной школы г. Александрова Тюрин Александр Петрович – принял деятельное участие в организации. Как всегда, при выборе дистанции учитывался возраст, а победителей в каждой группе наградили дипломами и памятными сувенирами музея.