В мэрии Владимира новый исполняющий обязанности главы администрации города. Прежний глава Андрей...

В мэрии Владимира новый исполняющий обязанности главы администрации города. Прежний глава Андрей Шохин сложил досрочно полномочия в связи с назначением его сенатором в Совет Федерации от Владимирской области. Все подробности от Веры Куликовой.Внеочередное заседание владимирского горсовета. В зале представители областной администрации и Заксобрания. В повестке дня два вопроса: досрочное прекращение обязанностей главы Владимира и назначение исполняющего обязанности. Андрей Шохин уже написал заявление, он отправляется сенатором в Совет Федерации. Депутаты приняли отставку и поблагодарили Андрея Станиславовича за проделанную работу. Одиннадцать с половиной лет Шохин руководил областным центром.Николай Толбухин, председатель Совета народных депутатов г. Владимира:- Воспоминанием об этом периоде будут новые школы, новые детские сады, Лыбедская магистраль. От имени коллег, от имени депутатов Совета хочу поблагодарить вас за проделанную огромную работу, пожелать вам успеха уже в статусе сенатора.Андрею Шохину вручили Почетную грамоту и от администрации Владимирской области.Дмитрий Лызлов, врио первого заместитель губернатора Владимирской области:- Разрешите поздравить с наделением полномочий сенатора РФ, поблагодарить за службу на благо города Владимира и Владимирской области. Бесспорно, с вашим именем связана целая эпоха в истории города.Отметил вклад Шохина в развитие города Владимира и зампредседателя ЗС Роман Кавинов. В ответном слове теперь уже бывший глава города поблагодарил своих коллег, депутатов и жителей Владимира за совместную работу.Андрей Шохин, сенатор Совета Федерации от Владимирской области:- Губернатор Владимирской области наделил меня полномочиями сенатора от Владимирской области - это значит, все равно наша работа продолжается. Мы должны сделать так, чтобы город Владимир, Владимирская область начали двигаться еще больше, еще более стремительными темпами развития.На должность временно исполняющего обязанности главы администрации города депутаты единогласно утвердили первого заместителя Шохина Александра Максимова. До этого он работал главой администрации Ленинского района. По закону, владимирский горсовет должен определиться с новым градоначальником в течение полугода.Вера Куликова, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”