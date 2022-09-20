Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы – важный церковный праздник. Он ознаменует конец бабьего лета

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы – важный церковный праздник. Он ознаменует конец бабьего летаИстория праздникаАнна и Иоаким были бездетными израильтянами, которые жили в 1 веке до н.э. В те времена семьи без детей считались наказанными и не благословленными, их сторонились. Однажды Иоакиму даже не разрешили принести жертву в храме, после чего он ушел в пустыню, где молился до тех пор, пока пред ним не явился Ангел. Он принес супругам радостную весть: у них родится дочь. Через девять месяцев на свет появилась Мария, выбранная затем высшими силами для рождения Иисуса Христа.Согласно преданиям, Богородица Дева Мария была послана на землю Всевышним именно в тот период, когда люди забыли оморали и чистоте души. С ее появлением на свет приблизилось Царство Божиена земле, принесшее истину, благочестие, добродетель.Что нельзя делатьнельзя дарить кукол маленьким девочкам – может привести к бесплодию;сегодня нельзя свататься, устраивать свадьбу – брак скоро распадется;нельзя занимать в долг – деньги не принесут счастья;не стоит заниматься домашними делами – все будет валиться из рук;нельзя ругаться, сквернословить, желать плохого – все вернетсяЧто можно делатьчтить памятьСвятого Луки Глубокореченского;бездетные могут молитьсяПречистой Деве Марии – она поможет стать родителями;готовить и есть блюда из лука – для крепкого здоровья;Погодатеплый день принесет мягкую зиму;шишки закрылись – к продолжительной непогоде;мало облаков – к ветреной и холодной зиме;журавли летят высоко – будет дождливая осень;Именины 19 сентября 2022 года празднуютАндрей, Александр, Григорий, Василий, Иоанн, Евгений, Лука, Лев, Михаил, Макар, Николай, Пахомий, Петр, Савва и Стефан.