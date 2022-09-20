Прокуратура области провела проверку по жалобам жителей города-музея. Речь, например, шла о том,...

Прокуратура области провела проверку по жалобам жителей города-музея. Речь, например, шла о том, что береговая линия реки Каменка практически на всем протяжении ул. Шмидта заросла травой, на некоторых участках имеются заросли бурьяна."Вести - Владимир" также сообщали об обострившихся проблемах Каменки.Кроме того, совместно с ОГИБДД ОМВД России по Суздальскому району, установлено, что на ул. Шмидта на дорожном покрытии имеются ямы и неровности, размеры которых превышают предельно допустимые значения. Также сбор и вывоз крупногабаритных отходов на территории города организован ненадлежащим образом. На контейнерных площадках отсутствуют соответствующие отсеки.Данные факты отражены в обобщенном представлении, внесенном Суздальской прокуратурой главе администрации г. Суздаль, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В отношении исполняющего обязанности директора МКУ «Благоустройство» прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. И в настоящее время МКУ «Благоустройство» выполнены работы по покосу и уборке скошенной растительности.Поскольку на улице Шмидта есть несколько мест со слепой зоной видимости, нужны "лежачие полицейские", - об этом межрайонной прокуратурой в орган местного самоуправления направлена соответствующая информация.Также прокуратурой руководителю АО «ОРЭС-ВО» внесено представление, в рамках рассмотрения которого ресурсоснабжающей организацией выполнены работы по очистке линий электропередач от растительности.А вот при осмотре моста через реку Каменка, установлено, что обгоревшая опора моста несущей способности не утратила. В настоящее время МБУ «Благоустройство» выполнены работы по устранению визуальных недостатков опоры моста.Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото пресс-служба облпрокуратуры.