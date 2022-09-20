Во Владимирской области с начала года «Ростелеком» охватил оптикой почти 13 тысяч домохозяйств, большинство из которых находятся в частном секторе. Связисты проложили более 250 километров ..

Во Владимирской области с начала года «Ростелеком» охватил оптикой почти 13 тысяч домохозяйств, большинство из которых находятся в частном секторе. Связисты проложили более 250 километров оптоволокна. В общей сложности интернет и цифровые сервисы провайдера теперь доступны 40 тысячам семей из 34 населенных пунктов региона.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Лето для нас — время активной стройки. В этом сезоне больше всего работ выполнено в Гусь-Хрустальном районе области. Здесь пять тысяч семей получили не только доступ в Сеть на высокой скорости, но и возможность подключить цифровые сервисы: от видеонаблюдения до умного дома. Останавливаться на достигнутом не собираемся. До конца года хотим охватить оптикой еще как минимум две тысячи домохозяйств региона».Ирина Куликова, клиент «Ростелекома» из Гусь-Хрустального района:«С нетерпением ждали окончания стройки "Ростелекома” в нашем поселке. Представители провайдера организовали встречу с жителями, на которой подробно рассказали о сервисах и тарифах. Наша семья решила подключить сразу несколько услуг: интернет, антивирус и видеоплатформу Wink. Так выгоднее. Теперь подумываем над ”Видеонаблюдением” и мобильной связью. Скорость передачи позволяет одновременно смотреть телевизор, серфить в интернете, читать онлайн-книги, смотреть видео. К хорошему привыкли быстро!».«Ростелеком» предлагает линейку конвергентных тарифов, которые включают в себя основные услуги: домашний интернет, мобильную связь, онлайн-кинотеатр Wink. Новый тариф «Конструктор» позволяет выбирать оптимальную скорость интернета, управлять количеством минут мобильной связи, выбирать пакеты каналов интерактивного ТВ и фильмов в онлайн-кинотеатре Wink.Получить информацию о «Конструкторе» можно на компании и по телефону 8 800 301 38 10.