Алла Пугачева на днях явно дала понять, что поддерживает своего мужа, ставшего иноагентом.

Алла Пугачева на днях явно дала понять, что поддерживает своего мужа, ставшего иноагентом.Алла Пугачева до сих пор в Москве. Она отвела детей в школу и пока остается на родине. В это время признанный иноагентом Максим Галкин колесит по миру. То он в Австралии, то в Новой Зеландии. При этом он умудряется делать ориентированную исключительно на россиян рекламу. К примеру, недавно он рассказывал, как собрал детей в школу. Это выглядело довольно странно, ведь очевидно, что детей в школу собирала Пугачева. Шоумен же при этом катался на горных лыжах и посещал красивые озера. По сути Примадонна оказалась просто брошена мужем.После того, как Пугачева высказалась в поддержку мужа, поклонники замерли в ожидании – что же будет дальше? Чем певица планирует заниматься дальше? Журналистка Алена Жигалова дала ей совет – присмотреться к Белоруссии, где сейчас работают многие российские артисты."Действуют артисты по принципу: с худой овцы хоть шерсти клок. Так как именно благодаря поклонникам, которые имеют возможность добраться до Минска, они могут заполнить зал. А рядом еще и казино, где можно дать пару корпоративчиков. И этим занимаются сейчас многие артисты. Никто это не афиширует. Поэтому я уверена, что если Алла Пугачева и решила начать выступать, то она уже наверняка обратила свое пристальное внимание на Минск", – заявила Алена.Впрочем, сама Алла Пугачева пока не сообщала о таких намерениях.