Алла Пугачева на днях явно дала понять, что поддерживает своего мужа, ставшего иноагентом.
Алла Пугачева на днях явно дала понять, что поддерживает своего мужа, ставшего иноагентом.
Алла Пугачева до сих пор в Москве. Она отвела детей в школу и пока остается на родине. В это время признанный иноагентом Максим Галкин колесит по миру. То он в Австралии, то в Новой Зеландии. При этом он умудряется делать ориентированную исключительно на россиян рекламу. К примеру, недавно он рассказывал, как собрал детей в школу. Это выглядело довольно странно, ведь очевидно, что детей в школу собирала Пугачева. Шоумен же при этом катался на горных лыжах и посещал красивые озера. По сути Примадонна оказалась просто брошена мужем.
После того, как Пугачева высказалась в поддержку мужа, поклонники замерли в ожидании – что же будет дальше? Чем певица планирует заниматься дальше? Журналистка Алена Жигалова дала ей совет – присмотреться к Белоруссии, где сейчас работают многие российские артисты.
"Действуют артисты по принципу: с худой овцы хоть шерсти клок. Так как именно благодаря поклонникам, которые имеют возможность добраться до Минска, они могут заполнить зал. А рядом еще и казино, где можно дать пару корпоративчиков. И этим занимаются сейчас многие артисты. Никто это не афиширует. Поэтому я уверена, что если Алла Пугачева и решила начать выступать, то она уже наверняка обратила свое пристальное внимание на Минск", – заявила Алена.
Впрочем, сама Алла Пугачева пока не сообщала о таких намерениях.