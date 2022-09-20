Вести сообщали, что прокуратурой города Владимира установлено, что многоквартирный дом № 9а,...

"Вести" сообщали, что прокуратурой города Владимира установлено, что многоквартирный дом № 9а, расположенный по ул. Подбельского 1917 года постройки, межведомственной комиссией администрации города признан аварийным и подлежащим сносу до 1 декабря. Однако не было учтено фактическое состояние дома.Между тем, износ здания составил 74% при максимально допустимом в 65%. И возможно разрушение несущих конструкций дома с травмами и гибелью людей (в нем проживало 15 человек). Поэтому прокурором в Октябрьский районный суд г. Владимира направлено исковое заявление о расселении жильцов. Уже в процессе рассмотрения иска прокурора одной семье, состоящей из 12 человек, жилое помещение администрацией города предоставлено, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В части второй семьи требования прокурора также удовлетворены в полном объеме, уточнили в ведомстве.Решение суда в законную силу не вступило. Его исполнение находится на контроле прокурора города.Фото https://www.pxfuel.com/