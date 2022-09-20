После вчерашнего штормового ветра в соцсетях опубликовано множество фото со сломанными деревьями....

После вчерашнего штормового ветра в соцсетях опубликовано множество фото со сломанными деревьями. Есть случаи, когда упавшие стволы повреждали припаркованные автомобили. Сообщений о пострадавших людях пока нет.По информации "Владэнерго", аварийным бригадам пришлось восстанавливать электроснабжение практически во всех районах Владимирской области. Причем, в ряде случаев выезжать повторно, поскольку ветер вновь рвал уже отремонтированную линию электропередач.Отметим, что со вчерашнего дня энергетиками принято решение о приостановке всех плановых работ. Работает оперативный штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал. К оперативному реагированию готовы 95 бригад, 337 человек и 152 единицы техники.Напомним, что предупреждение об экстремальной силе и скорости ветра во Владимирской области касается и сегодняшнего дня. На территории региона, по прежнему, ожидается усиление порывов ветра до 22 м/c.Данные погодные явления повышают риски возникновения происшествий, связанных с падением старых деревьев и слабоукреплённых широкоформатных конструкций, аварий на объектах ЖКХ и роста числа дорожно-транспортных происшествий, предупреждает ГУ МЧС по Владимирской области.Фото Максим Ник/ Подслушано во Владимире