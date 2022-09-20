О скоропостижной смерти актера Владимира Шинова сообщил его коллега Дмитрий Матросов. По данным , актеру было всего 54 года. Точная причина смерти артиста пока неизвестна. Не стало Вовки, ..

О скоропостижной смерти актера Владимира Шинова сообщил его коллега Дмитрий Матросов. По данным , актеру было всего 54 года. Точная причина смерти артиста пока неизвестна."Не стало Вовки, однокурсника Владимира Шинова. Светлая тебе память!" – цитирует коллегу артиста .За свою карьеру Владимир Шинов исполнил множество ролей. Зрители помнят его по сериалам "След", "Склифосовский", "Глухарь".