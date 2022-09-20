Исполняющий обязанности главы города Владимира Александр Максимов подписал постановление № 4738 «О...

Исполняющий обязанности главы города Владимира Александр Максимов подписал постановление № 4738 «О начале отопительного периода 2022/2023 года для объектов жилищного фонда».Подключение к центральному отоплению многоквартирных жилых домов было анонсировано мэрией Владимира на прошлой неделе. Тогда же, 12 сентября, отопление включили на объектах социальной сферы - в первую очередь, в муниципальных детских садах и школах, сообщила пресс-служба администрации Владимира.Согласно утвержденному графику, жилищный фонд города Владимира будет обеспечен централизованным теплоснабжением не позднее 24 сентября.График целиком можно посмотреть здесь.